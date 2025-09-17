Escribano (PP) demana la compareixença al Parlament dels delegats del Govern a l'exterior

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP al Parlament Cristian Escribano ha presentat una proposta de resolució per demanar la compareixença de "tots els delegats i delegades del Govern a l'estranger", després del pacte entre la Generalitat i ERC per obrir tres delegacions a la Xina, el Canadà i Jordània.
A més a més, també ha reclamat al conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que informi sobre "les motivacions, objectius i el cost" de les noves delegacions, informa el partit en un comunicat aquest dimecres.
"És inconcebible que uns representants públics que cobren sous tan elevats es neguin de manera sistemàtica a retre comptes i explicar la seva activitat", ha assegurat.
També ha criticat que "hi ha delegats dels quals consten menys de 10 reunions en tot un any, i es desconeixen les seves despeses exactes".
"L'obligació del Parlament és exigir plena transparència i els alts càrrecs públics haurien d'estar obligats a retre comptes sobre la seva feina", ha insistit.