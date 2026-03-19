Publicat 19/03/2026 17:16

Escribano (EM&E) desisteix de l'operació d'integració amb Indra després de la pressió de la SEPI

El president d'Indra, Ángel Escribano
INDRA

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -

Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha renunciat a l'operació d'integració amb Indra després que la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) demanés resoldre el conflicte d'interès en l'empresa de defensa i tecnologia relacionat amb aquesta operació.

Així, segons el text remès per EM&E, el consell d'administració d'Indra ha donat per conclòs el procés d'anàlisi de la potencial operació.

Segons el text, al qual ha tingut accés Europa Press, EM&E ha adoptat aquesta decisió per evitar qualsevol risc que pugui afectar Indra.

