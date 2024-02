Escarrer (Meliá Hotels) sobre ampliar l'Aeroport de Barcelona: "Sense transport no hi ha turisme"

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president i conseller delegat de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha defensat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, sempre que se salvaguardi la protecció del medi ambient: "Sense transport no hi ha turisme".

Ho ha dit aquest dilluns en un col·loqui organitzat pel Círculo Ecuestre al costat del president de l'entitat, Enrique Lacalle, en què ha apostat per "buscar un turisme de qualitat de 3, 4 i 5 estrelles, no només en el sector del luxe", després d'advertir que el turisme de sol i platja, en les seves paraules, és necessari, però no suficient.

"El turisme de borratxera i massa ens avergonyeix a tot el sector", ha afegit i ha apostat per la col·laboració públic-privada i un pla de reposicionament.

A més a més, ha lamentat que les administracions no inverteixin tant en el sector com caldria: "En turisme no hi ha un Perte, i això és un error sent el sector més afectat després de la pandèmia".

Ha analitzat que el turisme s'ha deixat en mans de les comunitats autònomes i els municipis, "havent-hi territoris amb coneixements molt limitats i una distribució econòmica poc estratègica".