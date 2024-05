Esade i Fundació La Caixa formen més de 1.700 directius del tercer sector en 25 anys

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Innovació Social d'Esade i la Fundació La Caixa han celebrat el 25è aniversari dels seus programes de formació per a líders del tercer sector, període en què han capacitat 1.732 responsables de 852 organitzacions.

Han estat 1.099 participants en el Programa de Direcció i Gestió d'ONG-ONL i 773 en el Programa de Lideratge i Innovació Social, i els organitzadors destaquen en un comunicat conjunt que la participació de dones ha anat pujant, fins a arribar al 66% en les últimes edicions.

El director dels programes de formació directiva per a ONG-ONL d'Esade, Ignasi Carreras, ha destacat que ara és un moment crucial de professionalització per a aquestes organitzacions, per la qual cosa necessiten accedir a "la innovació, el lideratge i l'orientació a resultats".

BARCELONA I MADRID

Els directius que han cursat aquests programes als campus d'Esade a Barcelona i a Madrid són d'entitats sense ànim de lucre, entre les quals hi ha Creu Roja, Càritas, Acnur, Entreculturas, Greenpeace i Educo.

Més de 100 persones s'estan formant cada any amb aquests programes, que tenen un enfocament pràctic i es van adaptant a les necessitats de les ONG i ONL, capacitant els directius en àrees com col·laboració amb empreses, òrgans de govern, mesurament de resultats, innovació i pressió política.

La Fundació La Caixa i l'Institut d'Innovació Social d'Esade col·laboren des del 1999 en formació directiva adaptada al sector no lucratiu, davant la professionalització del tercer sector.