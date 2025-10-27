Esade crea la Chair in Social Impact per impulsar la recerca de l'Impacte Social

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Esade Center for Social Impact ha engegat l'Esade Chair in Social Impact, que té per objectiu impulsar la recerca, la formació directiva i el diàleg al voltant de la generació, el mesurament i el finançament de l'Impacte Social, informa en un comunicat aquest dilluns.
La iniciativa compta amb el suport de Robert Bosch Stiftung, Fundació Bancària BBK, Bertelsmann Stiftung i Impact Bridge, i està dirigida per la professora, Lisa Hehenberger.
Hehenberger ha explicat que l'objectiu és construir "un centre acadèmic que desenvolupi coneixement pioner perquè les organitzacions puguin desenvolupar solucions escalables, mesurables i financiables als desafiaments socials".
Esade ha assenyalat que la creació d'aquesta iniciativa "reafirma" el seu compromís de situar l'impacte social al centre de la formació en 'management' i de contribuir a la transformació sistèmica.
La recerca se centrarà en àrees clau com el mesurament i la gestió de l'impacte, la inversió d'impacte, la inversió amb perspectiva de gènere, l'emprenedoria social i la filantropia orientada al canvi sistèmic.