Errejón (Sumar) demana a Junts corregir el seu "error" amb l'amnistia i reformar després el que calgui

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El nou portaveu parlamentari de Sumar, Íñigo Errejón, ha cridat aquest dijous Junts a corregir el seu "error" després de rebutjar la llei d'amnistia i ha destacat que després es poden fer les reformes que calgui.

"Era una bona llei. Després es poden fer les reformes que calgui, però era millor no perdre una oportunitat històrica. S'ha perdut? No, jo diria que aquesta oportunitat encara no està perduda", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Per això, creu que l'"error" de Junts no és irreparable i ha defensat que no hi ha una alternativa millor al text en pro de buscar una solució democràtica al conflicte català i per tirar endavant la legislatura.