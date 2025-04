Errejón i Mouliaá hauran d'entregar els seus mòbils divendres al jutjat perquè s'analitzin

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat de Sumar Íñigo Errejón i l'actriu Elisa Mouliaá hauran d'entregar els telèfons mòbils aquest divendres als jutjats de la Plaza de Castilla a Madrid a fi que la Policia Nacional analitzi les converses que tots dos van mantenir.

Aquesta diligència s'emmarca en el procediment que dirigeix el titular del jutjat d'instrucció número 47 de Madrid, el magistrat Adolfo Carretero, contra l'exportaveu de Sumar pel presumpte delicte d'agressió sexual del qual l'acusa l'actriu.

Errejón i Mouliaá hauran d'entregar finalment els seus dispositius després que fa un mes el jutge els va instar a fer-ho. L'actriu va acudir al jutjat per a això, però allà va ser informada que el seu telèfon no podia ser analitzat per problemes tècnics.

"Els fets parlen per si sols. Al final jo no tinc res a ocultar i soc aquí", va dir en unes declaracions a la premsa aquell dia a la sortida de la seu judicial.

L'exdirigent, per la seva banda, va recórrer contra aquesta decisió i va demanar no entregar-lo fins que l'Audiència Provincial no resolgués el seu escrit. No obstant això, es va oferir a acudir davant del jutge per mostrar-li el contingut de les converses en qüestió.

En una providència notificada la setmana passada, recollida per Europa Press, l'instructor va resoldre l'assumpte i va posar data i hora l'entrega dels telèfons.

L'actriu haurà de lliurar el telèfon aquest divendres a partir de les 10.00, mentre que Errejón ho farà el mateix dia però 30 minuts més tard.