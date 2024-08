Errejón diu que la reaparició i fugida de Puigdemont és una "jugada tàctica" i centra les seves crítiques en el Suprem

MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar en el Congrés, Iñigo Errejón, ha qualificat com a "jugada tàctica partidista" la tornada a Espanya i posterior fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, encara que considera que l'ordre de detenció contra ell és una "anomalia democràtica" que es dona "en un context de rebel·lió" d'una part dels jutges a Espanya que estan escometent "una insubmissió" de la Llei d'Amnistia.

Es tracta de la primera reacció d'un dirigent de Sumar als esdeveniments realitzats aquest dijous amb el retorn de Carles Puigdemont a Espanya per donar un míting a Barcelona i la seva posterior fugida cap a la seva residència en Waterloo (Bèlgica) sense ser detingut.

En una entrevista a Catalunya Radio, recollida per Europa Press, Errejón ha ratllat de "jugada tàctica" aquesta estratègia de Puigdemont amb el seu retorn, que, al seu judici, no li ha sortit "bé", encara que ha posat el focus en la Justícia.

I és que, segons ha dit, aquests esdeveniments s'han donat "sota un context de rebel·lió d'una part dels jutjats de l'Estat espanyol que té una agenda política pròpia i que passa per la insubmissió de la Llei d'Amnistia aprovada pel Congrés".

"Una insubmissió dels poders reaccionaris de l'Estat contra la sobirania popular i per això s'ha muntat tot un dispositiu per tractar de detenir a un diputat electe que, segons la Llei d'Amnistia en vigor, no hauria de ser jutjat digui el que digui el Tribunal Suprem", ha postil·lat Errejón.

CONTRA L'OPERACIÓ GÀBIA

Després de destacar les "diferències ideològiques" de Sumar amb Junts i amb Puigdemont, Errejón també ha sortit a criticar l'Operació 'Gàbia' que van muntar els Mossos d'Esquadra davant la fugida de l'expresident català.

Segons ha dit, aquest dispositiu se sol dur a terme en operacions antiterroristes, per la qual cosa ha denunciat una "anomalia democràtica" que es realitzés aquest tipus d'operatiu en l'ordre de detenció d'un diputat electe.

Això sí, creu que l'estratègia de Puigdemont amb el seu retorn i posterior fugida és una "jugada molt impactant" que surt en els mitjans de comunicació però que, no obstant això, "no alteren ni canvien la correlació de forces".

LA FI DEL PROCÉS

El portaveu de Sumar també s'ha pronunciat sobre la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, assegurant que amb la seva arribada a la Presidència de la Generalitat sí que es "ha certificat la fi institucional del procés".

No obstant això, Errejón ha precisat que "això no vol dir ni molt menys que s'hagi acabat el conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya".

"El procés jo crec que sí que s'ha acabat, les dificultats de l'encaix polític de la nació catalana en l'Estat espanyol no, això no, això encara hem de generar les condicions institucionals perquè tingui una resolució democràtica", ha sentenciat.