Errejón diu que la denúncia de Mouliaá és "falsa" i demana declarar per "exposar la realitat dels fets"

Critica el "limb processal" en què se li ha sumit i demana reobrir la causa per declarar "al més aviat possible"

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat Íñigo Errejón ha assegurat que la denúncia de l'actriu Elisa Mouliaá és "falsa" i ha demanat al jutge que li investiga per agressió sexual que reobri la causa i que li permeti declarar per "exposar la realitat dels fets", evitant el "limb processal" en què s'ha vist sumit després de la interrupció del cas per l'embaràs de l'advocada de la denunciant.

En el seu recurs, recollit per Europa Press, el que va ser portaveuparlamentari de Sumar es dirigeix al Jutjat 47 de Madrid i subsidiàriament a l'Audiència Provincial de Madrid criticant el que considera una "estratagema per dilatar i retardar la tramitació del present procediment, amb evident mala fe i abús de dret" per part de la lletrada de Mouliaá.

Va ser aquest mateix dilluns quan el magistrat Adolfo Carretero va acordar arxivar la causa de forma temporal fins que l'advocada tornés de la seva baixa mèdica. El jutge va explicar en la seva resolució que Mouliaá "s'ha negat a designar a un altre lletrat que la substitueixi de la seva confiança" pel que "la conseqüència inevitable és la impossibilitat de la continuació del procediment".

La lletrada d'Errejón insta al magistrat que reobri la causa perquè aquest pugui "declarar al més aviat possible" i que es requereixi a l'actriu perquè en un "termini màxim de 24 hores designi un nou advocat de la seva confiança que pugui fer-se càrrec, de forma immediata, de la seva representació lletrada".

En aquest context, la seva defensa recorda que aquest cas no és "un procediment civil" sinó un "de penal, excepcionalment mediàtic, en el qual s'imputen greus conductes, i en el qual cada dia que transcorre" no pot "donar les explicacions degudes davant de l'òrgan instructor, en detriment públic del seu honor i del seu dret a la presumpció d'innocència".

"Per tant, i també donada aquesta excepcional transcendència mediàtica del procés, no menys excepcional ha de ser el respecte als drets processals que emparen al senyor Errejón per evitar les greus dilacions indegudes que pretén la lletrada fins a la seva reincorporació d'aquí a més de 16 setmanes? Març o abril de 2025?", es pregunta.

"LA MALA FE ÉS INDUBTABLE"

La seva lletrada incideix que "el desig" d'Errejón era declarar en seu judicial dimarts passat, com inicialment estava previst, "a fi de poder oferir les corresponents explicacions davant de l'òrgan judicial i exposar la realitat dels fets, que disten molt dels descrits per Mouliaá en la seva falsa denúncia, i que podran desvirtuar-se amb les diligències de prova que es practiquin al llarg de la fase instructora".

La representació d'Errejón assegura que "pretendre allargar aquest inèdit i sense precedents limb processal acordat per l'instructor, i en el qual queda" l'exdiputat "durant, almenys, quatre mesos més, és jurídica i humanament inacceptable". "La mala fe és indubtable; i l'abús de dret, indiscutible", afegeix.

Segons el parer de la seva defensa, la interlocutòria pel qual el jutge va acordar arxivar la causa "és jurídicament incomprensible i processalment incongruent amb els actes previs de l'instructor, que per providència" anterior, i "com que no ha sigut degudament acreditada la representació ni la baixa mèdica ni embaràs" de l'advocada de Mouliaá, "va requerir per designar a un altre advocat de la seva confiança o algú que substituís a l'advocada incapacitada físicament a fi de salvaguardar els drets de l'investigat".