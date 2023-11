Errejón defensa un referèndum a Catalunya acordat amb l'Estat: "No hi ha cap més solució"

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Sumar al Congrés i líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defensat la celebració d'un referèndum d'independència a Catalunya acordat amb l'Estat: "És que crec que no hi ha cap més solució".

En una entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb' recollida per Europa Press, ha argumentat que aquest hipotètic referèndum ha de ser "fruit de l'acord, de la voluntat del poble, i no un projecte imposat", el qual segons ell comporta la possibilitat que et diguin que 'no'.

Preguntat perquè la proposta d'un possible referèndum a Catalunya hagi quedat diluïda dins de Sumar, ha assenyalat que "el referèndum també ha quedat diluït dins de Catalunya", i ha sostingut que la seva celebració no és una qüestió de coratge, sinó de correlació de forces i de representativitat, textualment.