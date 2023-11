Errejón celebra l'acord PSOE-Junts davant un "bloc reaccionari" que es creu amo d'Espanya

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Sumar i líder de Més País, Íñigo Errejón, ha celebrat l'acord d'aquest dijous entre el PSOE i Junts per a la investidura davant "la infanteria d'un bloc reaccionari que exigeix un dret patrimonial sobre l'Estat espanyol", en referència a les protestes contra els pactes dels socialistes i la llei d'amnistia.

"Gràcies als acords, aconseguirem que participar en un referèndum o defensar-lo no sigui un motiu d'estar en risc d'entrar a la presó", ha sostingut en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press sobre la futura llei d'amnistia que contemplen els acords dels socialistes amb els independentistes.

Així mateix, ha reivindicat que l'amnistia "no és un avenç democràtic només per al poble de Catalunya, sinó per a la convivència de tot l'Estat espanyol", i ha recordat que el seu partit sempre ha defensat el mateix, fins i tot quan no estava de moda, textualment.