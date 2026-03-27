Errejón es va querellar contra Mouliaá per "posar un límit a les difamacions"

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
L'exdiputat de Sumar Íñigo Errejón ha assenyalat aquest divendres que no ve a "defensar-se sinó a posar un límit a les difamacions i a les calúmnies" d'Elisa Mouliáa, ha indicat a l'entrada dels jutjats on tots dos estan citats a declarar per la seva querella contra l'actriu.
"La veritat s'ha d'obrir camí en primer lloc a les institucions de justícia", ha assenyalat davant els mitjans Errejón, que va presentar una querella contra Mouliaá per presumptes calúmnies després que l'actriu l'acusés d'extorsionar dos testimonis que van declarar en la causa en què s'investiga un suposat delicte d'agressió sexual de L'exdiputat.
Errejón ha afirmat que "fa bastant més d'un any" que es va presentar davant els jutjats "per defensar-se" i ha assenyalat que "el temps ha anat posant les coses al seu lloc, tot i que ho faci lentament".
"Durant aquest any hem vist com totes les declaracions dels testimonis van contradir la versió de Mouliaá i la van desmentir", ha afirmat Errejón, que ha assegurat que fins i tot la Fiscalia en dues ocasions es va pronunciar a favor de l'arxivament i la seva absolució.
Sobre aquesta querella, Errejón va assenyalar en un escrit que el passat 20 de juny van declarar com a testimonis Borja i Soraya, els dos organitzadors de la festa on presumptament es va produir l'agressió sexual que Mouliaá li atribueix.
Mouliaá havia sol·licitat suspendre la seva declaració per motius mèdics, però el jutge Arturo Zamarriego va rebutjar dilluns la seva petició en no haver aportat l'informe mèdic sobre la "suposada malaltia".
La defensa d'Errejón havia demanat un acte de conciliació i que Mouliaá li pagués una indemnització de 10.000 euros si no es retractava. L'actriu ho va rebutjar, per la qual cosa va deixar via lliure perquè l'exdiputat es querellés.