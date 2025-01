Errejón arriba a declarar per presumpta agressió sexual: "Vinc a defensar la meva innocència"

MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exportaveu parlamentari de Sumar Íñigo Errejón ha arribat cap a les 11.40 hores als Jutjats de Plaza Castilla a declarar com a investigat per un presumpte delicte d'agressió sexual. "És un dia molt esperat per a mi, vinc a defensar la meva innocència", ha assegurat.

En unes declaracions als mitjans, l'exdirigent ha afirmat que afronta el judici "amb plena confiança en l'actuació de la justícia". "Vull deixar clar que jo vinc avui aquí a defensar la meva innocència i això es fa en primer lloc davant el jutge, es fa aquí dins. Així que com entendreu, les explicacions les donaré en primer lloc on correspon", ha resolt.

El jutge que investiga Errejón, Adolfo Carretero, ha acordat aplicar aquest mateix dijous un protocol de seguretat a petició de la denunciant perquè l'exdirigent i l'actriu Elisa Mouliaá no coincideixin en la declaració.

Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que la mesura, habitual en aquests casos, consisteix que tant la denunciant com l'investigat esperin en plantes diferents entre la declaració de l'un i l'altre perquè no hi hagi contacte visual.

En la denúncia, a la qual va tenir accés Europa Press, Mouliaá relata que els fets van tenir lloc una nit de finals de setembre del 2021 quan, després d'estar "aproximadament un any" parlant per les xarxes socials, el polític la va convidar a la presentació del seu llibre.