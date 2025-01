Errejón aporta una conversa amb Mouliaá en la qual ella el convida a un concert una setmana després dels fets

MADRID 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La defensa de l'exdiputat de Sumar Íñigo Errejón ha presentat al jutge d'instrucció que investiga si va agredir sexualment l'actriu Elisa Mouliaá una acta notarial i un peritatge informàtic amb totes les converses que van mantenir i en les quals s'inclou una invitació de l'actriu a l'expolític una setmana després dels fets denunciats per assistir a un concert de Silvio Rodríguez.

Així consta en un escrit de la defensa d'Errejón al qual ha tingut accés Europa Press, en què s'explica que les converses entre tots dos comencen l'agost del 2019 i continuen fins l'abril del 2023, quan l'actriu va demanar a Errejón el nom d'un advocat en relació amb un procediment penal que tenia contra el seu exmarit. Cal recordar que en la seva declaració davant el jutge, Mouliaá va reconèixer que va ser una denúncia per maltractaments i relacions sexuals no consentides i que va ser arxivada per "manca de coherència".

El peritatge informàtic mostra que Mouliaá va esborrar tots els missatges que va enviar a Errejón amb posterioritat a la nit dels fets denunciats, motiu pel qual només es conserven els missatges de resposta de l'exdiputat posteriors a aquell dia. Afegeixen que un dels missatges, el de la invitació al concert, el va eliminar després d'interposar la denúncia.

A més a més, interessa que es requereixi d'ofici al jutjat de violència sobre la dona 3 de Madrid que remeti una còpia del procediment penal seguit per maltractaments i agressió sexual contra l'exmarit de Mouliaá, incloent la interlocutòria d'arxivament "per manca de coherència".

La defensa vol que es demani informació a Mediaset i diversos productors de televisió sobre els contractes i les quantitats percebudes per Mouliaá en les moltíssimes aparicions televisives que ha fet des que va interposar la denúncia. Especialment, la que es va produir l'endemà de declarar davant el jutge i en què va manifestar que se li havia fet "molt dur reviure-ho tot de nou", per després anar l'endemà a un plató.

Demana així mateix que es remeti al jutjat tots els vídeos de les aparicions televisives de Mouliaá per contrastar possibles contradiccions amb la denúncia presentada i el que va declarar davant el jutge instructor. En aquest sentit, la defensa aporta a la causa diferents publicacions de l'actriu de després de la denúncia, i que, afirma, han estat esborrades per ella poc després, entre d'altres, en les quals feia pública una conversa de Whatsapp amb la seva amiga, organitzadora de la festa.