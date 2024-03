Erra veu la llei d'amnistia com una "victòria col·lectiva"

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha assegurat aquest dimecres que la llei d'amnistia acordada entre Junts, ERC i el PSOE és una "victòria col·lectiva".

"Restableix la llibertat per fer política a Catalunya i acaba amb la via de la repressió per a milers de persones", ha manifestat en una anotació a X recollida per Europa Press.

A més a més, creu que elimina "un estat de por ancorada en institucions i administracions que impedia un debat lliure" com considera que requereix una democràcia plena.