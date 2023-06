Erra situa entre els seus objectius al Parlament "que es reconegui que hi ha un conflicte polític"

Defensa una "institució propera" i que defensi el català



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La nova presidenta del Parlament, Anna Erra, ha situat entre els seus objectius al capdavant de la institució "que es reconegui que hi ha un conflicte polític" i mantenir forta la seva sobirania.

En una entrevista en el diari 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest diumenge, la vicepresidenta de Junts i alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona) ha afirmat que demanarà als diputats "lleialtat a la institució davant les ingerències polítiques i jurídiques que arriben de Madrid".

"Les coses que es decideixen aquí s'han de preservar i mantenir. No val el doble joc que el que no es guanya aquí políticament es vagi per darrere i es busqui la judicialització", ha afegit.

També ha expressat la seva voluntat "que la presidència recorri molt territori i es vegi com una institució propera", a més de defensar l'ús del català perquè el considera una llengua minoritzada.

"ES DEMOSTRA L'ANOMALIA"

Preguntada per si hauria estat millor ocupar la presidència abans, ha dit que "s'ha volgut demostrar que no és normal la situació, es demostra l'anomalia i la queixa constant sobre el fet que hi ha un conflicte", i que Junts ha esperat perquè tenia l'esperança que la seva predecessora, Laura Borràs, la tornaria a ocupar.

I sobre si la seva elecció amb els vots de Junts i ERC ajuda a refer ponts entre tots dos partits, ha contestat que "han de ser els partits independentistes que van aconseguir la majoria els que vegin que cal refer ponts, que cal tenir clars els objectius" pels quals se'ls va votar.

Ha explicat que ha acordat veure's al més aviat possible amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que "estaria bé" fer-ho abans del pròxim ple del Parlament.

EL PARLAMENT "HA DE DONAR EXEMPLE"

"El Parlament és una institució que ha de donar exemple i hem de mirar les coses amb rigor. Farem el millor per a la institució", ha defensat en ser preguntada per qüestions de règim intern, com les llicències per edat i les dietes dels diputats.

Ha expressat la seva preocupació per l'abstenció en les eleccions municipals del 28-M i ha considerat necessari analitzar-ho i extreure'n respostes: "El que convé és asseure'ns, dialogar i avançar junts per continuar amb aquell procés que va començar l'1 d'octubre".