Erra es reuneix amb Puigdemont a Bèlgica i li trasllada que treballarà perquè torni "lliurement"

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La nova presidenta del Parlament, Anna Erra, s'ha reunit amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica i li ha traslladat la seva voluntat de treballar per aconseguir "que pugui tornar lliurement a Catalunya".

Erra ha viatjat a Bèlgica juntament amb la seva antecessora en el càrrec i presidenta de Junts, Laura Borràs, i el secretari general del partit, Jordi Turull, informa el partit aquest diumenge en una anotació de Twitter.

En un vídeo, Erra ha assegurat que la tornada de Puigdemont permetrà "recuperar plenament la normalitat institucional", i ha reafirmat la seva intenció de treballar per la sobirania popular dels catalans i contra les ingerències judicials, ha dit.

Ha volgut que la seva primera reunió institucional fos amb Puigdemont per "reconèixer la seva tasca institucional i política a favor de la independència de Catalunya".

"No ha estat una reunió protocol·lària, sinó de feina. Hem analitzat la situació política catalana, els pròxims reptes que tenim com a país i les estratègies a seguir per culminar el mandat de l'1-O", ha afegit.