Erra es reuneix amb Batet (Junts) i enceta una ronda de contactes amb els grups parlamentaris

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, s'ha reunit aquest dimarts a les 16.00 hores amb el president de Junts al Parlament, Albert Batet, i la portaveu del partit, Mònica Sales, dins la ronda de contactes de la nova presidenta de la cambra catalana amb els grups parlamentaris.

La reunió s'ha celebrat al Despatx d'Audiències del Parlament, on Erra també es reunirà aquest dimarts a les 17.00 hores amb el líder del PSC, Salvador Illa, i divendres amb la resta de grups.

Erra va ser elegida presidenta del Parlament divendres passat en substitució de Laura Borràs després que la Mesa va acordar retirar-li l'escó per ordre de la Junta Electoral Central (JEC) després de ser condemnada, en una sentència que no és ferma, per prevaricació i falsedat documental per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).