Erra recorda Rigol com "un humanista, patriota, catalanista i home de consens"

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha recordat aquest dimarts l'expresident del Parlament Joan Rigol com "un humanista, patriota, catalanista i home de consens amb un alt sentit institucional".

"Lluitador per les llibertats democràtiques, va promoure el diàleg, la tolerància i el respecte per treballar pel bé comú del nostre poble i els ciutadans", ha recollit en una declaració, en què trasllada el seu condol a la família i amics de Rigol.

Segons Erra, Rigol sempre reivindicava que la centralitat institucional de la política catalana radiqués en el Parlament i, per això, va ser "un dels impulsors de l'obertura de la cambra a la societat, convençut que enriquiria la feina dels diputats i el servei de la institució cap al país".

També ha assegurat que l'expresident del Parlament buscava la "bondat" en els seus interlocutors per arribar al consens i una unitat pel bé de Catalunya i l'interès dels ciutadans.

"Sentia un gran amor per Catalunya, per la qual va treballar fidel i incansablement des de les institucions i la societat per deixar un món millor a les futures generacions en l'àmbit polític, social, cultural, econòmic i humà. La seva memòria ens compromet a tots", ha subratllat.