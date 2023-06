Erra prossegueix amb Carrizosa (Cs) la ronda de contactes amb els grups al Parlament

Carrizosa li ha demanat objectivitat i cenyir-se al seu paper institucional



BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha prosseguit aquest divendres amb el líder de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, i la portaveu parlamentària, Anna Grau, la ronda de contactes amb els grups.

En unes declaracions posteriors, Carrizosa ha explicat que la reunió ha estat correcta en termes institucionals i que han volgut fer servir el castellà "per remarcar que Cs també representa els ciutadans que fan servir aquesta llengua, i que ella sembla no tenir mai en compte".

També li han recordat que el seu paper institucional exigeix "certa objectivitat, pragmatisme i saber dirigir els debats sense que se li noti el color polític", a la qual cosa ella els ha respost que procurarà cenyir-se a això.

A falta d'any i mig perquè acabi la legislatura, Carrizosa no sap si la nova presidenta del Parlament optarà "per fer certes reformes i escometre l'organització de la institució degudament, o per només pronunciar-se per la part política, ajudar Junts i fer campanya per a unes pròximes eleccions".

ALTRES REUNIONS

Abans de reunir-se amb Cs, Erra ho ha fet amb el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i la portaveu parlamentària, Marta Vilalta, i després amb les diputades de la CUP Dolors Sabaté i Eulàlia Reguant.

Dimarts ja es va reunir amb el president de Junts a la cambra, Albert Batet, i amb el líder del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, i la setmana vinent ho farà amb els comuns i el PP, a falta de saber si es trobarà amb Vox.