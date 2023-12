Erra insta Madaula (Junts) a "reflexionar" sobre la seva continuïtat a la Mesa del Parlament

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra (Junts), ha instat aquest dijous la vicepresidenta de Junts i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, a "reflexionar" sobre la seva continuïtat en el càrrec de l'òrgan parlamentari.

Segons han informat fonts pròximes a la presidenta, Erra ha traslladat a Madaula en una reunió --que ha durat uns 40 minuts-- el "malestar generalitzat" del grup de Junts després que parlés de violències silencioses de companys a 'El Parlament de les Dones' divendres passat.

La presidenta del Parlament no ha qüestionat la continuïtat de Madaula com a diputada i tampoc no ha fixat un termini per a la "reflexió" de la vicepresidenta del partit.

Les mateixes fonts han constatat una "falta de confiança generalitzada" de Junts i Erra arran de la intervenció de Madaula a 'El Parlament de les Dones', el contingut de la qual no coneixien prèviament.

Han assegurat que, si hagués comunicat la seva queixa, s'haurien obert els "canals pertinents" i que s'hauria investigat dins el partit.