Erra: "Els moments que vivia Companys no són gaire llunyans dels moments que vivim ara"

Diu que després de la sentència de l'1-O el Govern "va ser injustament empresonat"



BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha afirmat aquest diumenge en el 83è aniversari de l'afusellament de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys: "Els moments que vivia el president Companys no són gaire llunyans dels moments que vivim ara".

"Continuem tenint uns moments en els quals, per defensar els nostres drets i les nostres llibertats, continuem tenint repressió, exili, persecució i judicialització", ha declarat després de l'ofrena floral de la Mesa del Parlament a la seva tomba al cementiri barceloní de Montjuïc.

Ha recordat que Companys va ser afusellat sent un president triat democràticament i ha cridat a "posar per davant en aquests moments la democràcia" i els drets i llibertats de la ciutadania.

4 ANYS DE LA SENTÈNCIA DE L'1-O

També ha recordat que dissabte es van complir quatre anys de la sentència del judici de l'1-O, "una sentència al Govern que va ser injustament empresonat senzillament per defensar l'1-O".

"Continuem, des d'aquí, defensant els nostres drets com a poble, lluitant per la llibertat dels catalans, continuem custodiant la cultura i la identitat catalana" per poder fer realitat la independència, ha afegit.