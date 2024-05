Erra demana una ràpida aplicació de l'amnistia i entrar en "un escenari polític de llibertat"

Veu en la llei "un punt d'inflexió" però creu que no es resolen els problemes de fons



BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha demanat una ràpida aplicació de la llei d'amnistia per part del poder judicial i els òrgans administratius, i ha desitjat que Catalunya pugui entrar en "un escenari polític de llibertat".

En una declaració institucional aquest dijous a la cambra catalana, després de l'aprovació definitiva de la llei al Congrés, Erra ha reclamat que en aquesta nova etapa es pugui "fer política i participar en igualtat de condicions i sense por a les conseqüències".

"Que s'entengui que la discrepància política passa inevitablement per més democràcia, pels drets humans, pel respecte mutu, pel debat i per la negociació", i ha afegit que aquestes són les condicions indispensables per a la resolució del conflicte polític.

ASPIRACIONS "VIGENTS"

Per Erra, la llei d'amnistia marca "un punt d'inflexió" en el conflicte polític entre Catalunya i la resta de l'Estat que, a parer seu, s'ha caracteritzat per negar les aspiracions i drets dels catalans com a poble, ha dit.

"Unes aspiracions que eren i continuen sent legítimes i vigents, i que sempre s'han reivindicat de manera cívica, pacífica i democràtica. I s'ha fet des de la societat civil, des del món local, des del Govern i també des del Parlament", ha reivindicat.

TORNAR A LA POLÍTICA

Malgrat admetre que amb l'amnistia no es resolen els problemes de fons, ha celebrat el pas que s'ha fet perquè, en la seva opinió, permet tornar la qüestió a un àmbit polític i "superar una etapa marcada per una tensió que es va crear de manera artificial i interessada per part dels sectors més retrògrades de l'Estat".

Amb la llei, segons Erra, se superen circumstàncies que consideren que no s'haurien d'haver produït mai com són "la judicialització de la política, la persecució de l'independentisme, l'assetjament a treballadors públics, les responsabilitats patrimonials, les inhabilitacions i, per descomptat, els empresonaments de líders polítics i socials i a l'exili".

"Són circumstàncies i situacions que s'han cobrat un preu molt alt, des del punt de vista polític i també personal i familiar", ha afegit la presidenta del Parlament.

RECORDA FORCADELL

També ha assegurat que la cambra catalana ha patit la "injustícia general que avui, amb la llei d'amnistia, es pot reparar", en recordar l'empresonament de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i que hi ha diputats encausats que resideixen a l'estranger.

"Espero i desitjo que deixem enrere tots aquests greuges, que no són pocs ni irrellevants, i que han alterat el normal funcionament de la vida política, social i institucional del nostre país", ha resolt.