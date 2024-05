Erra demana una ràpida aplicació de l'amnistia i entrar en "un escenari polític de llibertat"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha demanat una ràpida aplicació de la llei d'amnistia per part del poder judicial i els òrgans administratius, i ha desitjat que Catalunya pugui entrar en "un escenari polític de llibertat".

En una declaració institucional aquest dijous a la cambra catalana, després de l'aprovació definitiva de la llei al Congrés, Erra ha reclamat que en aquesta nova etapa es pugui "fer política i participar en igualtat de condicions i sense por a les conseqüències".

"Que s'entengui que la discrepància política passa inevitablement per més democràcia, pels drets humans, pel respecte mutu, pel debat i per la negociació", i ha afegit que aquestes són les condicions indispensables per a la resolució del conflicte polític.