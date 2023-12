Erra commemora els 75 anys de la Declaració Universal dels DH i crida a reivindicar-ne la importància

Insta a la defensa "de la democràcia com a sistema de govern"



La presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, ha cridat aquest diumenge a "reivindicar la importància" de la Declaració Universal dels Drets Humans, coincidint amb el 75è aniversari de la seva proclamació.

En un vídeo publicat pel Parlament a la xarxa social X, recollit per Europa Press, Erra ha demanat reivindicar-la davant els nous conflictes armats, "de llarg termini o enquistats", i davant la crisi de refugiats i desplaçats interns.

També ha demanat fer-ho davant "l'expansió de governs autoritaris i la reculada de les democràcies liberals", la proliferació dels relats antidrets, la vulneració dels drets de les dones i de les desigualtats.

Per això, ha instat a defensar la plena vigència dels drets humans, que segons ella "passa, inevitablement, per la defensa de la democràcia com a sistema de govern: no una democràcia de mínims o que es conformi a celebrar eleccions periòdiques".

"Sinó una democràcia funcional, d'institucions inclusives, que sigui sensible al pluralisme polític, lingüístic i cultural, que no persegueix la dissidència política, que defensa la vida, la igualtat davant la llei, la llibertat d'expressió, l'educació, un sostre i que generi oportunitats perquè tothom pugui prosperar i desenvolupar el seu projecte de vida", ha afegit.

UNA DEMOCRÀCIA "FIDEL I COHERENT AMB ELS SEUS VALORS I PRINCIPIS"

També ha desitjat una democràcia capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania i als desafiaments globals de la humanitat: "Una democràcia, en definitiva, que sigui fidel i coherent amb els seus valors i principis".

Ha assegurat que no hi ha prosperitat ni desenvolupament compartit sense defensar, protegir i garantir els drets humans, que "només poden créixer i desplegar-se en un context plenament democràtic".

Per això, ha recordat que els poders públics, inclòs el Parlament, no poden oblidar que les seves "accions han de tenir com a guia, sempre, el compliment dels drets humans", una responsabilitat que segons ella s'ha d'assumir a nivell col·lectiu i també individual.

Ha recordat que va ser aprovada el 1948, "en un món encara commocionat per les atrocitats i l'horror de la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust" i que des de llavors és un fonament de la llibertat, la igualtat, la justícia i la pau al món.