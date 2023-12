Erra afirma que el discurs del Rei "no va dirigit a tots els catalans"

BARCELONA, 25 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha afirmat aquest dilluns que el discurs de Nadal que el Rei Felip VI va pronunciar diumenge "no va dirigit a tots els catalans" perquè anteposa la unitat d'Espanya i la Constitució.

Ho ha dit durant l'ofrena floral de la Cambra davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià en el cementiri de Montjuïc de Barcelona pels 90 anys de la seva mort, i hi ha assistit acompanyada pel secretari tercer de la Mesa, Carles Riera (CUP).

"El discurs del Rei no ens ha sorprès. Mai falla en aquest sentit: posa per davant la unitat i la integritat d'Espanya i preservar la Constitució", ha criticat.

Per a ella, el missatge del monarca "no va dirigit a tots els catalans i demostra la llunyania de la institució. Com a catalans, seguim el model de Macià".

Per això, ha recordat que l'expresident català va lluitar "contra una Espanya unitària" i en favor de les lleis pròpies i de la llengua catalana.