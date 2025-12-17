Ernest Maragall afirma que Sánchez està malmetent la dignitat del seu càrrec "a marxes forçades"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Diu que ara parla d'ERC en condicional: "ERC podria, ERC deuria, ERC hauria de"
BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller i exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmat aquest dimecres que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hauria de ser el primer exponent de la dignitat institucional i l'està malmetent "a marxes forçades".
Ho ha dit en una entrevista a La 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha expressat que els dos grans partits del bipartidisme són "presoners de les seves pròpies misèries" i que tant el PP com el PSOE són estructures molt febles des del punt de vista de transformació d'Espanya.
Sobre l'extrema dreta, ha lamentat que hagin sabut trobar mecanismes per connectar amb la ciutadania: "El problema no és l'extrema dreta, el problema som nosaltres, que amb el que hem fet, i amb el que no hem fet, i amb el que no hem canviat ni estat capaços d'afrontar, hem generat les condicions, hem conreat el camí".
RELACIÓ AMB ERC
Preguntat per si se sent orfe de partit polític després d'abandonar la disciplina republicana, ha expressat que parla d'ERC en condicional: "ERC podria, ERC deuria, ERC hauria de, seria bo que...".
"Estem en aquest moment, doncs hem de contribuir tots plegats a que aquest condicional es converteixi en afirmatiu, i de present, i ja veurem", ha dit.