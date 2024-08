Ercros va reduir un 13% les seves emissions directes de CO2 al 2023

TARRAGONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Ercros va reduir un 13% les seves emissions directes de CO2 en comparació amb el 2022, la qual cosa sumat a les emissions indirectes per consum d'energia, la reducció va assolir el 18% l'any passat i un 38% en els darrers cinc anys, segons informa en un comunicat.

"Aquesta reducció és fruit de les millores que es van assolint amb la implementació del Pla 3D. Alhora, com a conseqüència de les millores aplicades en el transport de mercaderies, s'han evitat més de 2,2 milions de quilòmetres recorreguts amb la consegüent reducció d'emissions en el transport", explica la companyia.

L'empresa també va disminuir un 6% el seu índex d'emissions totals, que inclou les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua, així com la generació de residus i, en els darrers cinc anys, aquest índex ha mostrat una millora mitjana de l'11,5%.

"En l'actual context de sequera, cal esmentar els esforços realitzats per Ercros per reduir el consum d'aigua (un 14% entre 2022 i 2023) i augmentar el consum d'aigua regenerada per tona produïda en un 9,3%", explica la química.

En el cas del complex de Tarragona, el 31% de l'aigua consumida prové de depuradores municipals.