Ercros preveu pèrdues de fins a 26 milions en el primer semestre per l'apagada

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -

Ercros preveu registrar unes pèrdues dins una forquilla d'entre 24 i 26 milions d'euros el primer semestre d'aquest any, comparats amb els 1,4 milions d'euros que va comptabilitzar entre gener i juny del 2024, segons ha informat la companyia química aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

A més, la companyia catalana ha anunciat una estimació del resultat brut d'explotació (ebitda) ordinari entre els 0 i 3 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens d'entre el 100% i 86%, respectivament, respecte als 21,4 milions d'euros que va registrar el primer semestre del 2024.

Les vendes de productes acabats, per la seva banda, les ha situat entre els 325 i 335 milions d'euros, fins a un 3,7% menys, alhora que estima una contribució d'entre 105 i 110 milions d'euros per a aquest primer semestre de l'any.

La companyia ha recordat que aquestes dues darreres xifres es comparen amb unes vendes de 348 milions d'euros i una contribució de 124,7 milions d'euros entre gener i juny del 2023, fins a un 11,8% menys.

L'estimació, elaborada des del supòsit d'absència de deterioració d'actius, s'ha fet a partir dels resultats tancats al maig i la visibilitat del mercat del juny.

Ercros ha avançat que l'apagada del passat 28 d'abril "va incidir en els resultats del primer semestre, amb efectes negatius sobre les produccions i vendes del període".

LA PREVISIÓ PER A AQUEST ANY ES MANTÉ

La previsió per a la resta del 2025 es manté en els termes expressats el passat mes de maig, si bé "el consens de les publicacions especialitzades ajorna, novament, l'inici de la recuperació de la demanda del sector químic europeu de cara al 2026, sempre que hi hagi una solució adequada al conflicte aranzelari iniciat pels EUA i es vagin materialitzant les mesures de suport a la indústria proposades per la UE.

En aquest entorn d'alta incertesa, feblesa de la demanda, alts costos energètics i forta competència internacional, no es pot descartar que el marge i el volum de vendes es tornin a veure negativament afectats.

En tot cas, Ercros continuarà executant el Pla 3D, mantindrà la seva presència en els mercats en què opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges.