Ercros porta a la seva junta un dividend de 0,096 euros bruts i el consell demana el vot en contra

Abordarà la reelecció de Carme Moragues Josa com a consellera independent

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

Ercros portarà a la seva junta d'accionistes, prevista per a aquest divendres, 27 de juny, el pagament d'un dividend de 0,096 euros bruts per acció amb càrrec a reserves, una iniciativa afegida a l'ordre del dia per part d'un 3,9% dels accionistes de la química i per la qual el consell d'administració ha demanat el vot en contra per la situació financera de la catalana.

Aquesta proposta s'emmarca en la previsió de l'empresa de registrar uns nombres 'vermells' que se situïn en una forquilla d'entre els 24 i 26 milions d'euros en el primer semestre d'aquest any, comparats amb els guanys d'1,4 milions d'euros que va comptabilitzar entre gener i juny de 2024, segons va avançar Ercros, que atribueix aquests resultats a l'apagada que 'va sacsejar' a Espanya el passat 28 d'abril.

La catalana ja va explicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que el seu consell va rebre d'un 3,9% dels seus accionistes una sol·licitud de complement de convocatòria de la junta per sotmetre a l'aprovació d'aquesta el pagament d'un dividend de 0,096 euros bruts per títol amb càrrec a reserves.

Aquest grup d'accionistes va defensar que malgrat que "la mala gestió realitzada durant l'últim any" no permet a la companyia repartir dividend amb càrrec a beneficis, no s'impedeix fer-ho "amb càrrec a les engruixades reserves voluntàries o de lliure disposició acumulades al llarg dels anys", que ascendeixen a gairebé 299 milions d'euros.

"La distribució del dividend que es proposa a la junta és un reconeixement a la fidelitat de l'accionariat d'Ercros i al fet que els actuals accionistes participin de manera immediata de les reserves acumulades des de fa anys, abans de la resolució de les Ofertes Públiques d'Adquisició (OPA) que tenim sobre Ercros", assenyala aquest grup d'accionistes en referència a les Opes llançades per la portuguesa Bondalti Ibèrica i la italiana Esseco.

La sol·licitud perquè sigui abonat aquest dividend s'ha inclòs com el punt vuitè de l'ordre del dia de la junta, convocada per a aquest divendres en segona convocatòria.

Junt amb aquest polèmic punt, la junta del grup químic abordarà la reelecció de Carme Moragues Josa com a consellera independent; examinarà i ratificarà, si escau, la política de retribució a l'accionista, i aprovarà la política de remuneracions dels consellers, que inclou l'import màxim anual de la retribució a percebre pel conjunt dels membres en la seva condició de tals per tots els conceptes retributius, fixat en 900.000 euros.

VOTAR EN CONTRA DE LA PROPOSTA

Arran d'aquesta sol·licitud, el consell d'administració va emetre un informe en el qual demana als accionistes que votin en contra d'aquesta proposta de dividend a causa del context "delicat" en el qual es troba la societat, que en el primer trimestre d'aquest any va registrar unes pèrdues de 12,2 milions d'euros, un descens dels seus ingressos del 2,3% i un resultat brut d'explotació (Ebitda) gairebé un 100% inferior al del mateix període de 2024.

"Encara que Ercros manté una posició de liquiditat raonable (92 milions d'euros) i compta amb reserves voluntàries de 298,9 milions, la deterioració del seu compte de resultats exigeix al consell d'administració màxima prudència en la gestió dels fons propis de la societat", ha al·legat el màxim òrgan de govern de la catalana en el seu informe.

El consell defensa, a més, que la situació en la qual es troba la companyia "no és exclusiva d'Ercros, ni respon al resultat de la gestió de l'últim any", com defensen els accionistes que reclamen el pagament de dividend.

DUES OPES EN SEGONA FASE

Respecte a les Opes, tant la de Bondalti com la d'Esseco, que es troben en la segona fase d'anàlisi per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), "segueixen el seu curs", tal com ha dit Ercros.

En concret, Competència va acordar iniciar la segona fase de l'anàlisi de la concentració econòmica resultant de les ofertes que van llançar Bondalti, al març de 2024, i Esseco, al juny de 2024, sobre Ercros.

La companyia química espanyola ha avançat que aquestes decisions --de la CNMC-- "han suposat un allargament del termini de resolució de tots dos expedients".

BAIXARÀ L'EBITDA FINS A ZERO EN EL PRIMER SEMESTRE

A més, la signatura catalana ha situat la seva estimació del resultat brut d'explotació (Ebitda) ordinari entre els 0 i 3 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens d'entre el 100% i 86%, respectivament, enfront dels 21,4 milions d'euros que va registrar en el primer semestre de 2024.

Les vendes de productes acabats, per la seva banda, les ha situat entre els 325 i 335 milions d'euros, fins a un 3,7% menys, al mateix temps que estima una contribució d'entre 105 i 110 milions d'euros per a aquest primer semestre de l'any.

La companyia ha recordat que aquestes dues últimes xifres es comparen amb unes vendes de 348 milions d'euros i una contribució de 124,7 milions d'euros entre gener i juny de 2023, fins a un 11,8% menys.

L'estimació, elaborada sota el supòsit d'absència de deterioració d'actius, s'ha realitzat sobre la base dels resultats tancats a maig i la visibilitat del mercat al juny.

Ercros ha avançat que l'apagada del passat 28 d'abril "va incidir en els resultats del primer semestre, amb efectes negatius sobre les produccions i vendes del període".