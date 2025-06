Ercros porta aquesta setmana a la seva junta un dividend de 0,096 euros bruts i el consell demana el vot en contra

Abordarà la reelecció de Carme Moragues Josa com a consellera independent

Ercros examinarà a la seva junta general ordinària d'accionistes, prevista per al 27 de juny, el pagament d'un dividend de 0,096 euros bruts per acció amb càrrec a reserves, una iniciativa afegida a l'ordre del dia de la reunió per part d'un 3,9% dels accionistes de la companyia química i per la qual el consell d'administració del grup ha demanat el vot en contra per la situació financera de la catalana, que entre gener i març va registrar pèrdues de 12,2 milions d'euros.

La companyia va explicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que el seu consell va rebre d'un 3,9% dels seus accionistes una sol·licitud de complement de convocatòria de la junta per sotmetre a l'aprovació d'aquesta el pagament d'un dividend de 0,096 euros bruts per títol amb càrrec a reserves.

Aquest grup d'accionistes defensa que encara que "la mala gestió de l'últim any" no permet a la companyia repartir dividend amb càrrec a beneficis, no s'impedeix fer-ho "amb càrrec a les voluminoses reserves voluntàries o de lliure disposició acumulades al llarg dels anys", que ascendeixen a gairebé 299 milions d'euros.

"La distribució del dividend que es proposa a la junta és un reconeixement a la fidelitat de l'accionariat d'Ercros i al fet que els actuals accionistes participin de manera immediata de les reserves acumulades des de fa anys, abans de la resolució de les ofertes públiques d'adquisició (opa) que tenim sobre Ercros", assenyala aquest grup d'accionistes en referència a les opes llançades per la portuguesa Bondalti Ibèrica i la italiana Esseco.

La sol·licitud perquè sigui abonat aquest dividend s'ha inclòs com el punt vuitè de l'ordre del dia de la junta, convocada pel 26 de juny en primera convocatòria i pel 27 en segona convocatòria.

Juntament amb aquest polèmic punt de l'ordre del dia, la junta del grup químic abordarà la reelecció de Carme Moragues Josa com a consellera independent; examinarà i ratificarà, si escau, la política de retribució a l'accionista, i aprovarà la política de remuneracions dels consellers.

La política de remuneracions dels consellers inclou l'import màxim anual de la remuneració a percebre pel conjunt dels membres en la seva condició de tals per tots els conceptes retributius, que es fixa en 900.000 euros.

VOTAR EN CONTRA DE LA PROPOSTA

Arran d'aquesta sol·licitud, el consell d'administració ha emès un informe en el qual demana als accionistes que votin en contra d'aquesta proposta de dividend a causa del context "delicat" en el qual es troba la societat, que en el primer trimestre d'aquest any va registrar unes pèrdues de 12,2 milions d'euros, un descens dels seus ingressos del 2,3% i un ebitda gairebé un 100% inferior al del mateix període del 2024.

"Encara que Ercros manté una posició de liquiditat raonable (92 milions d'euros) i compta amb reserves voluntàries de 298,9 milions, la deterioració del seu compte de resultats exigeix al consell d'administració màxima prudència en la gestió dels fons propis de la societat", al·lega el consell d'administració en el seu informe.

El consell defensa a més que la situació en la qual es troba la companyia "no és exclusiva d'Ercros, ni respon al resultat de la gestió de l'últim any", com defensen els accionistes que reclamen el pagament de dividend.

"Es tracta d'una situació compartida per tot el sector químic europeu, afectat per una crisi de competitivitat enfront dels Estats Units i Àsia, aguditzada per la guerra aranzelària iniciada pels Estats Units. Davant d'aquest escenari, el Fons Monetari Internacional ha ajustat a la baixa la previsió de creixement per a l'economia europea el 2025, la qual cosa confirma que les perspectives de recuperació són incertes i estan subjectes a l'evolució de factors geopolítics i econòmics externs", argumenta el consell.

PAGAR DIVIDEND ARA "NO ÉS OPORTÚ NI PRUDENT"

Així mateix, va assenyalar que encara que legalment es permet repartir dividends amb càrrec a reserves de lliure disposició, la seva possible utilització per a aquestes finalitats "ha de valorar-se acuradament tenint en compte la situació econòmica actual, l'interès social i els plans estratègics de la societat".

"Resulta evident que les reserves voluntàries no són recursos excedents disponibles sense cost d'oportunitat; són una eina essencial per afrontar amb solidesa el difícil context actual i finançar futures inversions", va afegir.

En aquest sentit, el consell va recordar que Ercros està immersa en l'execució del Pla 3D, orientat a la digitalització, descarbonització i diversificació, un pla que "requereix recursos sostinguts en el temps per assegurar la viabilitat futura de la societat i la seva capacitat d'adaptació als reptes estructurals del sector".

Així, va sostenir que un repartiment de dividends en aquest moment "podria arribar a comprometre aquesta estratègia i afeblir la posició competitiva d'Ercros a mitjà termini".

"Per tot això, considerem que la proposta de repartir dividends amb càrrec a reserves voluntàries no és oportuna ni prudent en l'actual context econòmic i estratègic d'Ercros. Lluny d'enfortir la posició d'Ercros, comprometria la seva capacitat de resposta davant d'un entorn altament volàtil i competitiu i afebliria la seva capacitat d'inversió futura. Tenint en compte l'anterior, el consell d'administració proposa el vot en contra de la proposta", va concloure.