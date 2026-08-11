Ercros obté la Declaració Ambiental de Producte (EPD) per a les seves resines de PVC

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Ercros ha obtingut la certificació de la Declaració Ambiental de Producte (EPD) per a les seves cinc resines de PVC (610, 630, 630P, 631 i 650), que ha estat publicada en The International EPD System (Environdec), un dels programes internacionals de referència en declaracions ambientals verificades.
L'EPD és un document reconegut internacionalment que informa de forma transparent, objectiva i verificable sobre el comportament ambiental d'un producte al llarg del seu cicle de vida, informa aquest dimarts la companyia en un comunicat.
La seva elaboració es basa en una Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) realitzat conforme a normes internacionals i validat per una entitat independent, la qual cosa garanteix la fiabilitat i comparabilidad de les dades.
"L'obtenció d'aquesta certificació suposa un pas més en el compromís d'Ercros amb la sostenibilitat i la transparència ambiental", assegura l'empresa.
SOSTENIBILITAT
A més d'aportar informació ambiental verificada, facilita l'accés a projectes i mercats que exigeixen dades contrastades i respon a la creixent demanda de criteris de sostenibilitat per part de clients, prescriptores i administracions.
L'EPD recull informació detallada sobre les resines certificades i avalua el seu impacte ambiental en la fase 'del bressol a la porta' i entre els indicadors analitzats figuren la petjada de carboni, el consum de recursos i aigua, la generació de residus i altres paràmetres ambientals rellevants.