Ercros obté un benefici de 16,5 milions fins a juny, un 64,3% menys

La facturació va ser de 440,5 milions, un 21,1% menys



Ercros va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici de 16,5 milions d'euros, un 64,3% menys que en el mateix període de 2022, segons ha comunicat aquest dimecres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia va obtenir una facturació de 440,5 milions d'euros, un 21,1% menys que els 558,7 milions d'un any enrere, mentre que el resultat brut d'explotació (Ebitda) va ser de 42,2 milions, un 46,5% menys.

Per tipus d'ingressos, Ercros va tancar els sis primers mesos de l'any amb unes vendes de productes acabats de 419,5 milions, un 21,1% menys, i uns ingressos per prestació de serveis de 9,09 milions, un 31,7% menys.

L'empresa ha explicat que malgrat l'augment de tones venudes registrat en el segon trimestre respecte al primer, el computo semestral "confirma l'ajust a la baixa de quantitats" que s'observava des de mitjan 2022, amb un total de 520.000 tones enfront de les 588.000 d'un any abans.

A més, la disminució del preu mitjà per tona venuda ha tingut un impacte negatiu de 57,5 milions d'euros en els ingressos d'Ercros durant la primera meitat de l'any.

La companyia ha assenyalat que els ingressos en prestacions de serveis van disminuir un 31,7% per la menor demanda i la reducció del preu pels menors costos energètics traslladats, ja que la baixada del preu de l'electricitat va disminuir la despesa en subministraments en un 34,1%.

FLUX DE CAIXA I LIQUIDITAT

D'altra banda, el flux de caixa lliure va ser negatiu en 2,37 milions, mentre que el deute financer net va augmentar en 32,52 milions per la retribució als accionistes i la renovació de lloguers com a principals causes.

A 30 de juny, Ercros disposava de liquiditat per import de 129,56 milions d'euros, dels quals 32,63 milions corresponien a tresoreria i 96,93 milions a línies de finançament no disposades.

PREVISIONS

Ercros ha explicat que el consens de les publicacions especialitzades manté la cautela respecte a la recuperació del sector químic europeu en el que queda d'any.

Per aquest motiu es preveu "el manteniment de la feblesa actual fins a finals de 2023 per després millorar gradualment al llarg de 2024".

L'empresa estima que l'alta incertesa, la feblesa de la demanda i la caiguda de preus i volums afectin negativament als seus marges, per la qual cosa "els resultats del segon semestre seran previsiblement inferiors als del primer semestre".