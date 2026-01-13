Ercros nomena Imma Comella nova directora de relacions institucionals i comunicació

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Ercros opta pel talent intern per al càrrec de directora de relacions institucionals i comunicació, que a partir d'ara ocuparà Imma Comella Pons, en substitució de Teresa Conesa, que abandona la companyia després de 30 anys al càrrec, ha informat l'empresa química aquest dimarts en un comunicat.
Graduada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, Comella va començar a col·laborar amb la companyia de manera externa el 2015, fins que es va incorporar el 2019 com a tècnica de la direcció de Relacions Institucionals i Comunicació.
Amb anterioritat, la directiva ha desenvolupat la seva carrera en diferents mitjans de comunicació com Televisió de Catalunya, Betevé i Com Ràdio i, més tard, en el sector de la comunicació corporativa, a IPR Comunicación.