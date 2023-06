Ercros mostra els seus coneixements sobre canvi climàtic a Expoquimia

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Ercros ha estat present en l'edició d'enguany d'Expoquimia, en la qual ha mostrat els seus coneixements sobre canvi climàtic i formació, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

La trobada s'ha celebrat al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre dimarts i aquest divendres, i Ercros hi ha participat a través de ponències i taules rodones.

El director general de negocis, Agustín Franco, i el director de la divisió de derivats del clor, Francisco España, van presentar el Pla 3D de l'empresa i els "èxits obtinguts" en descarbonització que ha comportat la reducció del 19% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle l'últim any.

Entre els pròxims passos de l'empresa hi ha la construcció d'una planta de producció de vapor per a biomassa i un parc fotovoltaic per substituir els combustibles fòssils per energies verdes.

També hi van participar la directora de la divisió de farmàcia, Mari Carmen Cruzado, i el director de qualitat i medi ambient Joan Miquel Capdevila, i la responsable del departament, Belén Brolla.