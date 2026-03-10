Ercros apel·la a la confiança dels accionistes en el seu projecte perquè rebutgin l'opa de Bondalti

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
Ercros ha apel·lat a la confiança dels accionistes en "un projecte que ja coneixen" perquè rebutgin l'opa de Bondalti, en un comunicat aquest dimarts.
El termini d'acceptació de l'opa s'acaba aquest divendres, i Bondalti ha ofert 3,505 euros per acció i el mínim d'acceptació perquè l'operació fructifiqui és superar el 50%.
L'empresa ha defensat que l'oferta es produeix en "una fase conjuntural de feblesa de mercat, en la qual no és aconsellable vendre".
"Vendre ara implicaria renunciar a participar en la previsible recuperació del valor de les accions. Ercros compta amb els actius, l'experiència i el capital humà necessari per continuar generant valor", ha dit la companyia.
Ha afegit que els accionistes que venguin "no tindran accés a les sinergies i els beneficis futurs de l'operació" i que el projecte independent de l'empresa és vàlid i viable.