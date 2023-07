Ercros amortitzarà 5,16 milions d'accions pròpies per reduir capital en 1,5 milions d'euros

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Ercros ha començat un procés d'amortització de 5,16 milions d'accions pròpies en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal i representatives del 5,34% de capital, amb l'objectiu de reduir el seu capital social en 1,54 milions d'euros, segons ha informat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 27.430.859 euros, corresponent a 91.436.199 accions, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna.

Aquesta operació va ser aprovada per la junta general ordinària d'accionistes d'Ercros el passat 16 de juny i, posteriorment, el consell d'administració va donar l'ordre d'execució.

Les accions que amortitzarà la companyia es van adquirir dins la política de retribució a l'accionista per al període 2021-2024.

Ercros ha explicat que mitjançant l'amortització de les accions pròpies que té en autocartera, els accionistes "veuran automàticament incrementat" el seu percentatge de participació en el capital social.

Aquesta reducció de capital es farà amb càrrec a reserves voluntàries o de lliure disposició, amb la corresponent dotació d'una reserva per capital amortitzat, per un import igual al valor nominal de les accions pròpies efectivament amortitzades. Els creditors d'Ercros no disposaran del dret d'oposició.

La societat ha precisat que, com que les accions a amortitzar són de la seva titularitat, l'operació no implicarà la devolució d'aportacions.

Els preceptius anuncis de reducció de capital s'han publicat aquest dilluns en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el web corporatiu d'Ercros.