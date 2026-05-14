ERC xifra en 5.200 milions el cost de l'orbital ferroviària i proposa que estigui llest el 2040

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Plantegen que l'Estat assumeixi el finançament del projecte i preveuen una part vingui del BEI
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
La proposta d'ERC per al projecte de l'orbital ferroviària situa el cost total en 5.200 milions d'euros i estaria acabada el 2040, i els republicans plantegen que el finançament del projecte l'assumeixi l'Estat i preveuen que part del finançament vingui del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
Així ho ha presentat el president del partit, Oriol Junqueras, i la portaveu d'ERC en el Parlament, Ester Capella, en una sessió informativa aquest dijous davant de càrrecs electes municipals, per presentar-los la proposta dels republicans.
Fonts republicanes han explicat que l'orbital ferroviària apropa l'acord entre ERC i el Govern per als Pressupostos de Generalitat de 2026, que ambdues parts s'han compromès negociar per aconseguir tenir comptes abans que finalitzi aquest període de sessions del Parlament, al juliol.
El futur acord sobre l'orbital ferroviària haurà de passar per una Comissió Bilateral de Govern-Generalitat, que encara no està convocada, i per aquesta reunió també haurà de passar la creació d'una societat mixta d'inversions de l'Estat a Catalunya --després que PP, Vox i Junts tombessin la creació d'un Consorci d'Inversions en el Congrés-- i un "traspàs de competències" que estan negociant amb els socialistes i del que encara no han concretat detalls.
CONNEXIÓ DE LA REGIÓ METROPOLITANA
La proposta dels republicans és completar un traçat orbital que connecti Mataró amb Vilanova, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca (Barcelona), i sense passar per Barcelona capital, a través d'unes obres en 4 fases que aprofitarien trams que ja estan construïts i que també inclouria la creació d'intercanviadors i ampliació d'existents.
En concret, la línia orbital tindria una longitud total de 120 quilòmetres, 68 dels quals serien de nova construcció, i comptaria amb 30 estacions, de les quals se n'haurien de crear 18 de noves.
ERC contempla un cost total de 5.200 milions d'euros, dels quals 4.800 correspondrien a obres a la infraestructura --la construcció de 68 quilòmetres nous de via i millores de les actuals--, 400 milions destinats a material rodant i 15 milions per a estudis i projectes inicials.
El projecte començaria el 2027 amb els primers estudis i finalitzaria el 2040, i suposa un canvi en el plantejament de la mobilitat, passant d'una organització per a l'àrea metropolitana de Barcelona a una de regió metropolitana, de manera que es crea una malla que no tingui un únic pas per Barcelona.
ERC NO RENUNCIA A l'IRPF
Fonts republicanes han explicat que no han renunciat al traspàs del 100% de l'IRPF a la Generalitat, que era una condició inicialment per recolzar uns Pressupostos de Salvador Illa, però han recordat que per aconseguir-ho han de fer-ho via unes esmenes a la llei del nou model de finançament, que s'ha de tramitar al Congrés.
Aquesta norma no s'està tramitant a la Cambra baixa perquè "el PSOE va més lent" del que els republicans voldrien, ja que encara no ha convocat un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per presentar el nou model, i perquè tampoc està garantit el vot favorable de Junts, que fa dues setmanes ja va tombar la proposta d'ERC per crear un Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya.
Per això, aquestes mateixes fonts han assegurat que han decidit que l'IRPF no condicioni els comptes de la Generalitat de 2026 perquè no volien que Junts "vetés de facto" els Pressupostos, en el cas que tombi el finançament en el Congrés.
Els republicans tampoc volen condicionar els comptes a les vagues educatives i la negociació entre els sindicats i el Govern, arran de l'acord de millores laborals de l'Executiu català amb CC.OO. i UGT, deixant fos a la resta de sindicats que ho han rebutjat.