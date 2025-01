ERC votarà a favor de la pròrroga pressupostària de la Generalitat al Parlament

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha anunciat aquest dimarts que el seu grup votarà a favor de la pròrroga pressupostària de la Generalitat: "No jugarem a posar en risc el sector públic que garanteix drets i llibertats al conjunt dels ciutadans i ciutadanes".

En una roda de premsa al Parlament, Capella ha defensat que la pròrroga pressupostària serveix per mantenir inversions en infraestructures o en centres científics, entre altres àmbits, i ha deslligat la decisió d'un eventual suport als pressupostos de la Generalitat ja que, a parer seu, encara no hi ha les condicions per aprovar-los.

En paral·lel, Capella ha informat que ERC votarà en contra de validar el decret del Govern que elimina el règim sancionador als ajuntaments per excedir el consum d'aigua màxim durant la sequera perquè, en les seves paraules, suposa una reculada i una irresponsabilitat per part de l'executiu del president Salvador Illa.