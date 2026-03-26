ERC vol que el Parlament demani al Govern "tornar a informar" més sobre Rodalies

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC al Parlament ha registrat una proposta de resolució en la comissió de Territori perquè la cambra catalana demani al Govern "tornar a informar immediatament i regularment" sobre la situació de Rodalies i les incidències en el servei.
En un comunicat aquest dijous, els republicans asseguren que han detectat "una reducció de la transparència un cop superada la suspensió total del servei a principis d'any", i han alertat d'una possible vulneració del dret a la informació.
Concretament, ERC vol que els usuaris puguin saber quin és l'estat actualitzat de la xarxa, els punts amb incidències, les actuacions en curs i executades, els recursos humans i tècnics desplegats i el calendari real d'execució de les actuacions previstes.
També han reclamat tornar a tenir informació de les reunions de seguiment de la situació, ja que consideren que aquestes trobades "s'anunciaven públicament durant l'inici de la crisi i, en canvi, ara com ara es desconeix fins i tot si es continuen celebrant".
El text dels republicans també crida a "garantir el dret d'accés a la informació sobre el funcionament de Rodalies i evitar qualsevol limitació injustificada a la difusió de dades sobre incidències".