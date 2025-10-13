ERC veu una "porta oberta" en el suport a la seva proposta d''entesa de país' en el DPG

Albert assegura que el DPG va mostrar "la feblesa d'Illa"
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El sots-secretari general de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha celebrat com una bona notícia el suport a la proposta de resolució dels republicans per a una 'entesa de país' en el debat de política general (DPG) celebrat la setmana passada al Parlament: "És una porta oberta per avançar cap a la resolució del conflicte d'una manera clara", ha destacat.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha assenyalat que els 107 vots que van donar suport a la seva proposta són "un fet important", i ha subratllat que això vol dir que hi ha un camí per recórrer en aquest aspecte.
Ha equiparat aquesta 'entesa de país' amb la 'convenció nacional' que van acordar ERC i el PSC per a la investidura de Salvador Illa: "En realitat la convenció nacional el que venia a ser és l'entesa de país per poder avançar en aquesta línia", ha afirmat.
Albert ha defensat que aquesta votació al Parlament fa evident "que hi ha una amplísima majoria al país que comparteix l'existència d'un conflicte polític", a més d'unes bases sobre des d'on donar resposta a aquest conflicte.
"FEBLESA D'ILLA"
El portaveu republicà també ha assenyalat que el DPG va mostrar "la feblesa d'Illa", i ha insistit que es pot gestionar bé Catalunya i tenir ambició nacional alhora, textualment.
"Si el senyor Illa vol continuar lluitant i vol aixecar la veu davant el PSOE per aconseguir un finançament just per a Catalunya, ens tindrà al seu costat. De la metaixa manera que hem fet en l'àmbit de Rodalies", ha sostingut Albert.
Preguntat pels pressupostos, ha reiterat: "El senyor Sánchez i el senyor Illa ho tenen molt fàcil per tenir pressupostos i perquè la seva legislatura avanci amb certa tranquil·litat, bàsicament és complir amb Catalunya", ha afirmat en al·lusió al finançament singular.