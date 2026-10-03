ERC veu el 'no' als decrets d'habitatge un "fracàs de la política" i assenyala a PSOE i Junts

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha lamentat el rebuig als decrets d'habitatge aquest divendres en el Congrés i ha assenyalat al PSOE i a Junts: "Aquest fracàs de la política té noms i cognoms".
En declaracions als periodistes aquest dissabte, ha afirmat que el 'no' d'aquest divendres en el Congrés als decrets d'habitatge va ser "el fracàs de la política davant d'una de les grans preocupacions que té la ciutadania de Catalunya, que és accedir a un habitatge o viure amb una certa estabilitat".
"Aquest fracàs de la política té noms i cognoms. El primer és el PSOE, que volia fer en 8 dies el que no ha volgut fer o no s'ha atrevit a fer en aquests 8 anys. I ho sabem bé perquè a Catalunya cada vegada que hem volgut avançar en la regulació, el Partit Socialista, a Catalunya i l'Estat, ha arrossegat els peus", diu.
El segon, per a ella, és Junts, "que viu completament desconnectat de la realitat del país, dels joves, de les famílies, i que va votar al final en contra de Catalunya, en contra de la classe mitjana i treballadora del país".
"Ahir vam perdre una gran oportunitat perquè, desgraciadament, Junts es va posar del costat dels reaccionaris, com ha fet al llarg de la legislatura, i tant de bo Junts recuperi la connexió amb el país i tot el que necessitem per al benestar de la classe mitjana i treballadora", afegeix.
ELECCIONS
Quant a uns eventuals comicis, Alamany assenyala que el poder de convocar eleccions és del president del Govern, Pedro Sánchez, però diu que des d'ERC li volen fer una recomanació: "Si hi ha temps per votar en aquesta legislatura, que sigui per propostes i no per xous mediàtics com els quals hem estat veient".
"Tenim carpetes pendents com el nou finançament, la condonació del deute amb l'Estat, el traspàs de Rodalies a mans catalanes", afirma que des de la seva formació aprofitaran el temps que queda per rematar, diu, els compromisos del Govern central amb Catalunya.
"LES CIUTATS SÓN PER VIURE I NO BOTINS"
Insisteix que el PSOE "ha de reflexionar si el temps que queda d'aquesta legislatura ho vol aprofitar per tirar endavant consensos com, per exemple, l'accés a l'habitatge", i afirma que des d'ERC estan preparats per a qualsevol escenari.
Finalment, ha expressat el suport del seu partit a les manifestacions d'aquest dissabte pel dret a l'habitatge, ja que "les ciutats són per viure i no botins que els fons inversors han de tenir per saquejar".