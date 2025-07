ERC veu mínimes les concrecions de la bilateral i demana respectar l'ordinalitat: "És innegociable"

Qualifica d'"escenificació" la reunió i descarta nous acords fins que es compleixin els actuals

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha qualificat de mínimes les concrecions de la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat sobre el finançament singular per a Catalunya i demana respectar el principi d'ordinalitat: "És innegociable", ha defensat.

"Avui hem patit una escenificació amb algun anunci, però amb poca concreció. També entenem que són acords que només són un punt de partida i entenem que Esquerra Republicana estarà darrere perquè tot això avanci", ha dit, en una roda de premsa a la seu del partit.

Ha afirmat que el que s'ha produït aquest dilluns és l'assumpció per part de tots dos governs de l'acord d'investidura de Salvador Illa entre el PSC i ERC, i que "és molt complicat tenir un posicionament contrari a això", i encara que s'ha mostrat content que es moguin, ha demanat molta més concreció.

Ha sostingut que els acords de la bilateral els entenen a ERC com un punt de partida, i que continuaran collant perquè es compleixin: "Avui no s'acaba res. Aquesta poca concreció fa que segurament no s'acabi res, sens dubte, però costa que comenci, perquè nosaltres entenem que podia haver començat fa uns mesos".

ORDINALITAT I AUTONOMIA DE L'ATC

Sobre l'ordinalitat, és a dir, que Catalunya mantingui la mateixa posició en la classificació del que aporta i el que rep, ha definit com innegociable que es mantingui perquè és, a parer seu, "un dels elements clau per rebaixar el dèficit fiscal".

Segons ell, el fet que la referència al principi d'ordinalitat aparegui en el preàmbul de l'acord de la bilateral i no en els acords adoptats demostra que "l'Estat i el PSOE arrosseguen els peus a l'hora d'avançar cap a un model de finançament just".

Sobre l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i la recaptació de l'IRPF el 2026, ha afirmat que per ells, ha de ser absolutament autònoma en la gestió dels impostos respecte a l'Agència Tributària: "Coordinació, sí, sempre i tota. Subordinació, no i cap".

CALENDARI

Albert ha detallat que presentaran la proposició de llei perquè Catalunya recapti tots els impostos abans que acabi el juliol, ha descartat fixar un calendari a les concrecions que ha reclamat i ha apuntat al paper clau d'ERC al Congrés dels Diputats.

"Estic segur que hi ha membres del Consell de Ministres que no tenen pressa amb el finançament de Catalunya, però segurament tindran pressa amb altres coses", ha expressat.

Tot i que ha demanat concreció, ha subratllat que amb 12 mesos des de l'acord d'investidura no hi pot haver hagut temps per definir el model de finançament completament: "Que una agència que en aquests moments recapta 5.000 milions d'euros, en passi a recaptar 30.000, a ningú se li escapa que té la seva dificultat".

"Segurament amb 12 mesos no hi ha prou temps per definir un model de finançament, segurament no hi ha temps. Després d'11 anys sense un model de finançament, 7 dels quals governats pel Partit Socialista, segurament en un any no hi havia prou temps", ha valorat.

NOUS ACORDS

Sobre el futur de la legislatura a Catalunya i a Espanya, ha dit que "seguirà els camins que seguirà" i que ERC prendrà les decisions en funció del compliment dels acords, i ha dit que és més important un nou finançament que uns nous pressupostos.

"Hem de continuar treballant perquè aquest acord es vagi concretant. Però no per Esquerra Republicana i no perquè el Partit Socialista tingui pressupostos, sinó perquè és el que el país necessita", ha expressat.

D'aquesta manera, ha descartat nous acords fins que es compleixin els actuals: No hi haurà nous acords que tapin acords que per a nosaltres són importants, estructurals i assumits. Mentre no siguem capaços d'avançar amb els acords que tenim, difícilment sumarem nous acords".