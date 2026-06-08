ERC veu incoherent que Puigdemont demani xiular el Papa i Nogueras que parli català

Alamany insta el PP i Vox a aplicar el discurs de pau del Papa al Congrés "que després veten amb els seus vots"
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha qualificat d'incoherent que el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, demanés la setmana passada xiular el Papa i que la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, li demani aquest dilluns a la cambra baixa que integri el català: "Crec que les dues coses són incoherents, o una cosa o l'altra".
En una roda de premsa aquest dilluns, Alamany s'ha referit així al missatge de Puigdemont la setmana passada a X en què demanava que "es vegin les estelades i s'escoltin les veus i els xiulets de protesta contra el renaixement del catolicisme franquista, opressor de les minories i còmplice de crims contra la humanitat", i reclamava la integració del català en els actes del Papa.
Alamany també ha criticat que l'arquebisbat de Barcelona "no ha estat gaire a l'alçada" en no reclamar que el pontífex utilitzi el català durant la seva visita i hagi justificat que no ho faci, segons ella.
Ha afegit que hi ha hagut una "desconsideració inicial" per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa la condició lingüística de Catalunya.
"CERTA DESÍDIA" DEL GOVERN
La dirigent republicana ha apuntat que segurament també hi ha hagut "una certa desídia per part del Govern de la Generalitat, que si no tingués ERC al darrere no consideraria el català com una qüestió tan important i tan rellevant".
Ha sostingut que els republicans han pressionat el Govern "perquè es mogui, perquè el Papa inclogués els discursos en català", i ha recordat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, també va adreçar una carta a l'arquebisbat amb aquesta petició.
Alamany també ha assegurat que el PP i Vox han aplaudit el missatge de pau del pontífex aquest dilluns al Congrés, per la qual cosa ha instat aquestes dues forces polítiques a aplicar "els discursos de pau i esperança que després veten amb els seus vots".