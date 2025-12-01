ERC veu Feijóo com "una joguina d'Abascal i Ayuso" i considera un acudit la manifestació de diumenge

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha acusat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser "una joguina d'Abascal i Ayuso", i ha qualificat d'acudit la manifestació de diumenge a Madrid contra la corrupció.
Així ha respost, en una roda de premsa aquest dilluns, a les declaracions de Feijóo de diumenge, quan va avisar Sumar que el PSOE té "una joguina nova, una joguina independentista, republicà i que no vol parlar la llengua comuna", en al·lusió a ERC.
"És un acudit que el PP, que és el partit més corrupte d'Europa, faci una manifestació contra la corrupció. És un acudit que el PP, que té una seu nacional pagada amb diner negre, faci bandera de la lluita contra la corrupció. És un acudit que el senyor Feijóo ens parli a ERC de titelles, de joguines, quan ell està en mans d'Abascal i de la senyora Ayuso", ha subratllat.