ERC veu "evident" que l'edil destituït pel PSC a Ripoll (Girona) no continuï com a assessor de Paneque

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat aquest dimarts que considera "evident" que un dels dos edils del PSC de Ripoll (Girona) destituït, Enric Pérez, no continuï amb el càrrec d'assessor de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque.
"No es pot anar a missa i repicar", ha dit en una roda de premsa al Parlament, després de la decisió aquest dimarts del PSC d'acceptar la renúncia dels regidors Enric Pérez i Anna Belén Avilés després que ells posessin el càrrec a disposició del partit per abstenir-se en la votació del pressupost de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.
Capella ha defensat que ERC té mecanismes interns quan es donen aquests supòsits, que s'actua amb un procediment "immediat" d'expulsió i ha insistit que el seu partit no pactarà mai amb AC.
NEGOCIACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
Preguntada per l'estat de la negociació dels pressupostos de la Generalitat amb el Govern, ha dit que quan hi hagi notícies les explicaran i ha insistit en la negociació d'elements que aportin més autogovern a Catalunya.
"Els acords d'investidura no eren per aprovar pressupostos, però també és evident que per completar la totalitat dels acords d'investidura nosaltres farem tot el necessari per continuar avançant amb la sobirania i l'autogovern del nostre país. També amb la resolució del conflicte polític", ha dit.