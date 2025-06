ERC veu la corrupció com un "esvoranc greu" en l'agenda política i demana fer net

Junqueras i Sánchez van parlar durant el cap de setmana i la qüestió de confiança "no està sobre la taula"

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha assegurat que la corrupció és un "esvoranc greu" en l'agenda política per complir els acords amb el Govern central, i ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que doni explicacions i faci neteja, textualment.

"El que demanem és que el president Sánchez i el PSOE facin neteja i que prengui les decisions que hagi de prendre i caigui qui hagi de caure", ha subratllat en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha sostingut que la corrupció és un element clau que inhabilita la democràcia i complica l'agenda política de la legislatura.

Ha explicat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha mantingut durant aquest cap de setmana converses telefòniques amb el mateix Sánchez, a més de representants del PSOE i els líders dels partits del bloc de la investidura, entre els quals ha esmentat Bildu, el BNG i Junts.

El portaveu republicà també ha detallat que hi ha la voluntat que es produeixi una reunió entre Junqueras i Sánchez, tot i que encara sense una data concreta.

A més a més, ha assenyalat que en aquestes converses "la qüestió de confiança no està sobre la taula", ja que considera que es tracta d'una decisió que depèn del president del Govern central i no pas d'ERC.

"Si en un moment donat aquesta qüestió de confiança apareix en escena, és perquè el president haurà fet neteja, haurà donat totes les explicacions oportunes i ell decidirà si aquest és el camí que vol seguir, però no depèn en cap cas d'ERC", i ha afegit que el seu partit no forma part dels socis del Govern central, sinó que són membres del bloc d'investidura.

LÍNIA VERMELLA

Preguntat per unes possibles eleccions anticipades, Albert ha respost que l'estabilitat del Govern espanyol no depèn exclusivament d'ERC, i ha assenyalat que prendran decisions en funció de si l'agenda política de la legislatura avança: "Amb una alerta. La corrupció és un element que per a nosaltres ho fa tot molt més complicat", i ha afegit que es tracta d'una línia vermella per a ERC.

Albert ha reiterat que Sánchez ha de donar explicacions en seu parlamentària, ha demanat una auditoria del Ministeri de Transports i que es posi fi a "la impunitat dels corruptors", després de reclamar que les empreses que es demostri que han participat en casos de corrupció no puguin optar a licitacions públiques.