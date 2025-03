ERC veu "bé" la delegació de competències en immigració però els "preocupa" l'ús que en pugui fer Junts

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera bona la cessió de competències en matèria d'immigració a Catalunya pactada entre el PSOE i Junts però diu que el "preocupa" l'ús que en pugui fer Junts i la dreta i per això hauran de "llegir la lletra petita" del text.

Així ho ha expressat aquest dimecres en arribar a la comissió que investiga al Congrés dels Diputats l'operació Catalunya preguntat pel pacte entre el PSOE i Junts per al traspàs de competències.

Segons ha explicat Rufián, el seu partit ha de "llegir la lletra petita" d'aquest acord perquè els "preocupa" com s'utilitzin aquestes noves competències, especialment "quan governi la dreta" catalana.

A més a més, ha aprofitat per matisar que, tot i que el pacte entre Junts i els socialistes "es vengui a Catalunya com una nova competència", en realitat és una "delegació" de competències. Tot i així, creu que "sempre és bo" que Catalunya tingui "noves capacitats com a nació".

Sobre la possibilitat d'incloure el coneixement del català com un requisit per obtenir el permís de residència, tal com pretén Junts, Rufián ha resumit que "català és qui viu i treballa a Catalunya, independentment de l'idioma que parli, com se senti i la bandera que tingui al balcó".