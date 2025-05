ERC veu una "anomalia democràtica" que Sánchez porti més d'un any sense acudir als plens del Senat

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, ha denunciat "l'anomalia democràtica" que, a parer seu, suposa que el president del Govern central, Pedro Sánchez, porti més d'un any sense acudir a les sessions de control del Senat, més enllà de la "instrumentalització partidista" que està fent el PP amb la seva majoria absoluta.

Així s'ha pronunciat Sara Bailac en una entrevista concedida a Europa Press sobre el fet que Sánchez porti des de març de l'any passat sense sotmetre's al control del Senat.

"Nosaltres, com a senadors, hem de poder fiscalitzar el govern, ho fem en tots els plens amb els ministeris, però és evident que no és normal que el president del Govern central no hi assisteixi, per molta instrumentalització partidista que estigui fent el PP de la cambra", ha sostingut Bailac.

Això sí, la portaveu d'ERC s'ha desmarcat de la iniciativa del PP per obligar el president del Govern central a comparèixer en el Senat almenys un cop al mes, ja que, segons al·lega, l'assistència a les sessions de control hauria de sortir "de la voluntat" del mateix cap de l'executiu.

LES COMISSIONS D'INVESTIGACIÓ

Quant a les comissions d'investigació al Senat, la portaveu d'ERC també ha denunciat la "instrumentalització partidista" del PP, acusant-los de convocar aquestes sessions "amb la intenció de provocar un espectacle més que d'analitzar una situació".

"Són instruments al servei del Partit Popular per imposar la seva visió i el seu marc sobre aquests temes amb l'objectiu de desgastar el govern, i també en el cas de la dana amb l'objectiu d'encobrir la mala gestió de Mazón", ha afegit.

En aquest punt, ha criticat que la majoria absoluta del PP encara no hagi posat data a la compareixença del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la comissió d'investigació sobre la gestió de la dana.