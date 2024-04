ERC valida la seva llista per a les europees amb Diana Riba i Tomàs Molina com a números 1 i 2

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional d'ERC ha validat la seva llista per a les eleccions europees del 9 de juny amb la republicana Diana Riba com a cap de llista i el meteoròleg Tomàs Molina com a número 2, i dins la coalició 'Ara Repúbliques' juntament amb EH Bildu, BNG i Ara Més.

Molina ha assegurat que fa el pas amb la voluntat que a Catalunya treballin conjuntament "en un futur esperançador i il·lusionant", informa aquest diumenge un comunicat.

La periodista danesa Helle Kettner serà la número 3 dels republicans al Parlament Europeu, com a representant de Tarragona, i la seguiran Oriol Cases, Elisabet Nebreda i Jordi Navarra.

La llista també compta amb un candidat d'Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Mikel Lorenzo Forcada, la menorquina Blanca Noguera, com la representant del Jovent Republicà, i el sociòleg suec Louis Lemkow.

Riba ja va dir que 'Ara Repúbliques' es presenta per tornar a treballar "per aconseguir un estat propi de les nacions sense estat i construir societats més justes, igualitàries i sostenibles".